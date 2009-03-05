В Донецке посчитали бюджет Евро-2009 - 13 млн. грн.

Бюджет проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009, который пройдет с 21 июля по 2 августа в Донецкой области, сформирован в объеме 13 млн. грн.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Донецкого областного Оргкомитета Евро-2009/2012 председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК.

«Бюджет Евро-2009 сформирован, его расходная часть составляет порядка 13 млн. грн. Источники определены, бюджет сбалансирован по доходам и расходам, учитывая некоммерческую цель турнира», - сказал он.

А.БЛИЗНЮК пояснил, что «основные затраты организации турнира приходятся на размещение в гостиницах делегаций команд и представителей УЕФА, на аренду стадионов и тренировочных полей, на транспортное обеспечение». Он констатировал, что в этом направлении уже проделана определенная работа: «На сегодня подписаны договора с основным стадионом Евро-2009 - РСК «Олимпийский» и гостиницей «Атлас», где будут размещены: штаб квартира чемпионата, 4 команды и персонал УЕФА». Договора по другим гостиницам и стадионам «тоже находятся в работе, но в недельный срок должны быть подписаны», отметил А.БЛИЗНЮК.

В свою очередь, присутствовавший на заседании в Донецке первый вице-президент Федерации футбола Украины Александр БАНДУРКО, сообщил, что «УЕФА уже готова финансировать этот турнир». Он подчеркнул: «Бюджет практически принят - это около 600 тыс. евро УЕФА вольет в Донецкий регион».

Справка УНИАН. Финальная часть Чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009 U-19 состоится этим летом в Украине, городами-хозяевами турнира станут Донецк и Мариуполь. Открытие чемпионата Евро-2009 намечено на 21 июля 2009 года, финальный матч и закрытие - на 2 августа 2009 года.