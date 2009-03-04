Сегодня - первый раунд противостояния Динамо и Металлиста

Последним матчем 18 тура чемпионата Украины станет сегодняшняя встреча лидеров – «Металлиста» и «Динамо». После выхода обеих команд в 1/8 финала Кубка УЕФА футбольный март пройдет под знаком противостояния сильнейших украинских клубов.

Обе команды хорошо отдохнули после матчей в еврокубках. Динамовцы в пятницу получили выходной, а в остальные дни проводили по одной вечерней тренировке. Выход в следующий раунд Кубка УЕФА снял с игроков и тренеров напряжение, которое было перед матчами с «Валенсией», отмечают в пресс-службе киевского клуба.

В последний день подачи заявок, 28 февраля, «Динамо» вернуло в свои ряды Виталия Мандзюка. Защитник на правах аренды выступал за столичный «Арсенал». Игра Мандзюка в команде Александра Заварова не вызывала нареканий, а главная причина возвращения футболиста в «Динамо» - проблемы в обороне у Юрия Семина. Из-за травм Диакате и Юссуфа пришлось перестраивать раньше наигранные редуты, и это надежности не прибавило. Мандзюк может сыграть как центрального, так и правого защитника, однако свое умение это сделать в нынешнем сезоне сможет продемонстрировать лишь на внутренней арене. В заявку на Кубок УЕФА Мандзюка, равно как и Асатиани, который вернулся в команду раньше, внести не успели.

Вряд ли стартовый состав «Динамо» в Харькове претерпит существенные изменения в сравнении с ответной игрой с «Валенсией». Наверное в состав вернется Милевский, заменив одного из полузащитников. Как и раньше, залечивает больной «ахилл» лучший бомбардир команды Бангура, еще не готов Нинкович. Небольшая и вероятность появления на поле Гильерме. Вряд ли Юрий Семин будет рисковать здоровьем новичка, не дав ему полностью залечить травму.

Матч «Металлист» - «Динамо» состоится сегодня на харьковском ОСК «Металлист». Начало в 18.00. Телетрансляцию матча смотрите на Первом национальном.