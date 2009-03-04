Львовщина приглашает российских инвесторов

Львовщина готова поддерживать российских инвесторов, намеренных сотрудничать с местными компаниями, и приглашает их принять участие в реализации проектов Евро-2012.

Об этом заявил заместитель председателя Львовского ОГА Сергей Таратута, который возглавлял делегацию области на официальной встрече с советником-посланником посольства РФ в Украине Евгением Пантелеевим, состоявшейся 3 марта во Львове.

«Мы готовы обеспечить абсолютную поддержку российским инвесторам, а также тем, кто хочет сотрудничать с местными компаниями. Мы могли бы углублять сотрудничество в сфере трансграничного сотрудничества, проектов к Евро-2012, а также в контексте проектов, которые касаются Карпатского региона», - сказал С.Таратута. Он сообщил, что около 10% товарооборота области – это товарооборот именно с Россией.

Со своей стороны, российская делегация отметила, что целью их визита на Львовщину является зондирование инвестиционного климата региона. «Мы заинтересованы в создании совместных предприятий, сотрудничестве малого и среднего бизнеса, а также общих проектах в отрасли сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и сферы услуг”, - отметил торговый представитель РФ в Украине Сергей Иванов. Он прибавил, что также интересным является «оживить» подписанные ранее межрегиональные соглашения о сотрудничестве – то есть, активизировать межрегиональное сотрудничество.

Продолжая последний тезис, Генеральный консул РФ во Львове Евгений Гузеев отметил, что Санкт-Петербург и Ленинградская область готовы к сотрудничеству с Львовщиной и приглашают делегацию Львовской ОДА посетить их с официальным визитом. «Сейчас благодатная пора для того, чтобы вкладывать инвестиции в экономику Львовщины. Поэтому местная власть должна быть заинтересованной в том, чтобы российский капитал приходил», - отметил генконсул.