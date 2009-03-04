Шахтер будет арендовать Лужники

Как стало известно вчера, завершающий этап подготовки к первому матчу 1/8 финала Кубка УЕФА с ЦСКА донецкий Шахтер проведет в российской столице, сообщает Спорт-Экспресс.

Синтетическое поле в Лужниках, на котором чемпионам Украины предстоит провести встречу с армейцами, стало едва ли не главной проблемой для донецкого клуба.

Вчера было принято решение: Шахтер вылетит в Москву 9 марта (игра состоится 12 марта) и три дня будет тренироваться на газоне главного стадиона России.

Сергей Палкин, генеральный директор Шахтера:

- Мы достигли договоренности с руководством стадиона Лужники по поводу аренды поля. Потренироваться на нем Шахтеру будет полезно не только с точки зрения привыкания к синтетике, но с учетом того, что искусственное поле - "всепогодное", а март в Донецке не сильно отличается от марта в Москве.

Пока не определились с отелем, где остановится команда. Подыскиваем вариант, который позволил бы, насколько это возможно, избежать неудобств, связанных с московскими автомобильными пробками.

Football.ua