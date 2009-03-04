Результаты 28-го тура английской Премьер-лиги

12:53, 04 марта 2009
Футбол 2012
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Челси, Ливерпуль и Арсенал выиграли

 Завершились первые три матча 28-го тура английской Премьер-лиги

Портсмут - Челси 0:1 (Дрогба 79)

Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)

Ливерпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)

Напомним, что сегодня играют:

Блэкберн - Эвертон

Тоттенхэм - Миддлсбро

Фулхэм - Халл Сити

Уиган - Вест Хэм

Манчестер Сити - Астон Вилла

Ньюкасл - МЮ

Сток Сити - Болтон

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