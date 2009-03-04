Тимошенко предложит Франции инвестировать в Евро-2012

Премьер-министр Юлия Тимошенко сегодня во время рабочего визита во Францию в рамках обсуждения вопросов прихода в Украину французского капитала, особое внимание уделит инвестициям в проекты Евро-2012.

Об этом сообщил член парламентского комитета по иностранным делам, бютовец Андрей ШКИЛЬ, передает “Радио Свобода”.

Парламентарий отметил, что Украина открыта для инвестиционных проектов Франции. И особенно наша страна заинтересована в приходе известных французских брендов, в частности в сфере строительства железных дорог.

“Мы готовы обсуждать, особенно на фоне Евро-2012, воплощение проектов относительно строительства реально скоростных дорог. Это важный аспект входа Украины в европейское, хотя бы экономическое пространство", - сказал А.ШКИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сегодня отправилась с однодневным рабочим визитом во Францию.

В ходе визита она проведет встречи с Президентом Французской Республики Николя САРКОЗИ и премьер-министром Франции Франсуа ФИЙОНОМ.

Также во время пребывания во Франции Ю.ТИМОШЕНКО встретится с министром экономики, промышленности и занятости Кристин ЛАГАРД.