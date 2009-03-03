Бывший нападающий сборной Бразилии и клуба «Сантос» ПЕЛЕ ушел на пенсию.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы", он сообщил, что официально стал пенсионером в октябре минувшего года – спустя 32 года после окончания спортивной карьеры.

Теперь ПЕЛЕ, признанный ФИФА лучшим футболистом ХХ века, будет ежемесячно получать около 1300 долларов и сможет «покупать билеты в кино за полцены и бесплатно ездить на автобусе».

ПЕЛЕ (Pele, наст. имя – Эдсон Арантис ду Насименту, Edson Arantes Do Nascimento) (род. 1940) – выдающийся бразильский спортсмен, самый знаменитый в истории футболист (нападающий), за свои успехи и феноменальное мастерство получивший неофициальный титул Короля футбола. Многократный чемпион штата Сан-Паулу, обладатель Кубка Бразилии, Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка. Чемпион США. Трехкратный чемпион мира. Абсолютный рекордсмен по количеству голов, забитых за определенный период.

Секрет мастерства Пеле кроется в его феноменальных физических данных и огромном трудолюбии. Известно, что на пике своей спортивной карьеры он пробегал 100-метровую дистанцию меньше, чем за 11 сек, тем самым совсем немного уступая показателям профессиональных легкоатлетов-спринтеров, и, обладая не самым большим, по футбольным меркам, ростом (1,73) прыгал в высоту на 2 м. Проведенные в свое время специальные исследования показали также, что у Пеле очень широкий угол зрения: это позволяло ему быстро оценивать постоянно меняющуюся ситуацию на поле – и принимать оптимальное решение.

Пеле забил 1281 официально зарегистрированный гол. Самым результативным в его биографии стал 1959: 127 голов. На счету лучшего в истории мирового футбола бомбардира 92 хет-трика, 30 матчей, где он забил по четыре мяча, и не менее 6 игр (футбольная статистика не всегда совершенна), в ходе которых Пеле провел по пять голов. Еще одно своеобразное достижение Король футбола установил в 1964, забив в одном матче 8 голов в ворота «Ботафаго».

Свой юбилейный – тысячный – гол Пеле провел 19 ноября 1969 с пенальти в матче «Сантоса» против «Васко да Гама». Министерство связи Бразилии выпустило в связи с этим почтовую марку – единственную в мире, посвященную индивидуальному достижению отдельного футболиста, а в «Сантосе» 19 ноября ежегодно отмечается как «День Пеле».

В 1999 МОК назвал Пеле величайшим спортсменом столетия (хотя тот ни разу не участвовал в ОИ), а ФИФА признал его лучшим футболистом XX века.