Состоялся матч Ильичевец - Шахтер

В пятерке лидеров становится тесно

Состоялся предпоследний матч 18-го тура Чемпионата Украины по футболу: Ильичевец - Шахтер 1:2 (Кашевский 52 - Гай 22, Срна 82). Составы команд: «Ильичевец»: Шуховцев(к), Соляник, Воробей, Кривошеенко, Савин, Кашевски, Сытник (Бягански, 86), Чучман, Лима, Кирильчик, Нефедов Запасные: Глущенко, Камдем, Мельник, Петрович, Чорный, Григорик И.о главного тренера: Илья Близнюк «Шахтер»: Пятов, Срна(к), Кучер, Ищенко (Чижов, 46), Шевчук, Гай, Хюбшман, Жадсон, Виллиан, Илсиньо (Селезнев, 56), Адриано (Морено, 70) Запасные: Худжамов, Федецкий, Дуляй, Левандовски. Главный тренер: Мирча Луческу Предупреждения: Кирильчик (39), Савин (63), Воробей (80) Арбитр: Олег Зубарев (Славянск) Теперь у Динамо 43 очка, Металлиста - 37, Ворсклы - 36, а у Металлурга Д и Шахтера - по 34 очка.

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