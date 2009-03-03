Состоялся матч Ильичевец - Шахтер
В пятерке лидеров становится тесно
Состоялся предпоследний матч 18-го тура Чемпионата Украины по футболу:
Ильичевец - Шахтер 1:2 (Кашевский 52 - Гай 22, Срна 82).
Составы команд:
«Ильичевец»: Шуховцев(к), Соляник, Воробей, Кривошеенко, Савин, Кашевски, Сытник (Бягански, 86), Чучман, Лима, Кирильчик, Нефедов
Запасные: Глущенко, Камдем, Мельник, Петрович, Чорный, Григорик
И.о главного тренера: Илья Близнюк
«Шахтер»: Пятов, Срна(к), Кучер, Ищенко (Чижов, 46), Шевчук, Гай, Хюбшман, Жадсон, Виллиан, Илсиньо (Селезнев, 56), Адриано (Морено, 70)
Запасные: Худжамов, Федецкий, Дуляй, Левандовски.
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Кирильчик (39), Савин (63), Воробей (80)
Арбитр: Олег Зубарев (Славянск)
Теперь у Динамо 43 очка, Металлиста - 37, Ворсклы - 36, а у Металлурга Д и Шахтера - по 34 очка.