Украинская граница готовится встречать болельщиков

Проведение в Украине финальной части чемпионата по футболу Евро-2012 налагает на каждого украинца большую ответственность и дает возможность довести, что наша страна может подготовить и провести международное мероприятие любой сложности на наивысшем уровне.

Роль и место Государственной пограничной службы Украины в процессе подготовки к чемпионату сугубо конкретная и заключается в том, чтобы обеспечить бесперебойный пропуск через государственную границу участников чемпионата, болельщиков и рядовых туристов, одновременно поддерживая правопорядок в приграничье. Сразу отмечу, что оформление в пунктах пропуска большого количества иностранных граждан для Госпогранслужбы Украины не является проблемой. В последние годы пасажиро-транспортный поток через границы Украины постоянно увеличивается и это потому, что новых пунктов пропуска почти не строилось. В абсолютных цифрах этот показатель за прошлый год составляет свыше 89 миллионов граждан и 18 миллионов транспортных средств, при том, что, например, в 2004 году через границу прошло 67 млн. лиц и 15 млн. транспортных средств соответственно. Даже при условии одновременного наплыва большого количества людей, пограничники уже не раз доводили, что с этим они способны справиться. Вспомним хотя бы конкурс „Євровидение”, многообразные международные форумы, ежегодное паломничество хасидів. Конечно, по своим масштабам чемпионат Евро-2012 - намного более важное событие, однако и подготовка к нему серьезнее.

Напомню, что Украина приняла беспрецедентное одностороннее решение относительно внедрения безвизового режима въезда для граждан стран Европейского Союза и некоторых других, включая США, Канаду и Японию. Продолжая курс на либерализацию пограничного законодательства и реализуя задания в рамках подготовки к чемпионату Европы 2012 года по футболу, Администрация Госпогранслужбы инициировала внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины и к Правилам въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезду из Украины и транзитного проезда через ее территорию - в части упрощения процедуры проставления служебных отметок во время пересечения государственной границы. Мы сознательно отказались от лишних формальностей, которые не влияли на общий уровень пограничной безопасности и это оправдало себя. Кроме того нами организован общий контроль со своими коллегами в пунктах пропуска через государственную границу с Польшей и Молдовой, работают общие консультативные пункты. Эту практику мы планируем распространить и на участки границы со Словакией, Венгрией и Румынией.

Современное состояние пограничных подразделений, их укомплектованность и профессиональная подготовка уже сейчас отвечают лучшим мировым образцам, что, кстати, неоднократно отмечали многочисленные международные эксперты. Тоже самое касается почти всей служебной инфраструктуры ГПСУ, которая отремонтирована и приведена к оптимальным условиям организации службы. Но мы не останавливаемся на достигнутом. В 2008 году Госпогранслужба окончательно перешла на европейские стандарты управления границей, у нас внедрена полная автоматизация паспортного контроля и вообще всей системы пропуска, обеспечено дистанционное наблюдение за многими участками границы, установлена спутниковая связь между подразделениями. Приведу лишь некоторые цифры. В систему спутниковой связи входят 358 станций, функционируют сотни цифровых потоков разной пропускной способности к каждому подразделению, приобретено 1500 современных радиостанций, 2585 единиц (комплектов) технических средств и специальной техники пограничного контроля. На государственной границе появились приборы, о которых еще пять лет назад мы только мечтали: тепловизоры, оптико-электронные системы наблюдения, квадрацыклы.

Вообще техническое переоснащение подразделений охраны границы состоялась почти по всем направлениям. И это благодаря тому, что удалось совместить бюджетные возможности нашего государства с международной технической помощью. В 2007 году Госпогранслужба реализовывала 26 проектов международной технической помощи и получила разнообразной техники на сумму почти 65 млн. грн. На протяжении 2008 года реализовывались 20 международных проектов, что позволило получить техническую помощь на сумму почти 90,5 млн. грн. При этом основные усилия были направлены на развертывание сети оптико-электронного наблюдения, внедрения системы анализа рисков и криминального анализа, укрепления потенциала службы в сфере миграционного менеджмента, реформирования системы набора, комплектования и подготовки персонала, повышения противодействия коррупционным проявлениям. Приятно отметить, что благодаря доверию к Госпогранслужбе со стороны международных доноров на протяжении 2009 года будет реализовываться 24 проекта международной технической помощи с общим бюджетом 120 млн. грн.

Европейская направленность развития пограничного ведомства позволяет не только эффективно взаимодействовать с правоохранительными органами западных стран по противодействию преступности, но и создавать для путешествующих более комфортные условия пересечения границы. На основе Шенгенского кодекса, которым руководствуются страны Евросоюза, Госпогранслужба по собственной инициативе подготовила и подала на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины „О пограничном контроле”. Уверен, что при условии его принятия, наше государство еще больше приблизится к членству в ЕС.

Учитывая необходимость усовершенствования процедуры прохождения погранично-таможенного контроля и внедрения передового опыта стран ЕС в 2008 году Госпогранслужба вместе с Государственной таможенной службой общим приказом ввели в действие новую, более совершенную технологию пограничного и таможенного контроля в пунктах пропуска для автомобильного соединения. Однако Госпогранслужба пошла еще дальше и определила 2009 год для себя годом улучшения культуры поведения контролерского состава, задекларировав основные принципы: вежливость персонала, уважение к гражданам, минимум времени на процедуру оформления в пунктах пропуска. Я убежден, что впоследствии все путешествующие оценят позитивные изменения в работе нашего персонала.

Вообще вопросам улучшения работы пограничников уделяется особое внимание. Мы употребили ряд системных мероприятий направленных на повышение профессионального уровня наших людей. Акцентирую внимание лишь на основных из них. С прошлого года Госпогранслужба отказалась от солдат срочной службы и полностью перешла на контрактную основу своего комплектования, что позволило существенно повысить качество службы. Сегодня на украинской границе служат исключительно профессионалы с высоким уровнем подготовки и, соответственно, спроса с них за состояние дел на порученном участке. В городе Оршанец (на Черкащине) открыт Центр подготовки младших специалистов пограничной службы, рассчитаный на 700 контрактников с 6-месячным сроком учебы. Все учебные программы как в этом Центре, так и в Национальной академии Госпогранслужбы отвечают европейским правоохранительным стандартам. Более того, благодаря партнерским отношениям с заграничными коллегами, у нас есть возможность направлять специалистов из абсолютно всех направлений деятельности на дополнительное обучение в учебные заведения Германии, США, Польши.

Но кроме служебных вопросов, мы повышаем и социальную защиту персонала. Существующие ведомственные санаторные и лечебные заведения позволяют на льготных условиях лечиться и отдыхать. Мы разработали четкую и прозрачную ведомственную программу обеспечения своих людей служебным жильем и последовательно воплощаем ее в жизнь. Фонд служебного жилья на сегодня уже составляет 3820 квартир и 176 комнат. Уже начались работы с общей застройки жилыми домами 21 земельного участка в Киеве, Львове, Одессе, Илличевске, Измаиле, Севастополе, Ялте, Симферополе, Євпатории, Хмельницке, Луцке, Черновцах, Мукачево, Ужгороде и других, что позволит получить около 3 тысяч квартир. Реальна перспектива бесплатного получения жилья также повышает уровень ответственности каждого пограничника.

Между тем в условиях, когда поток людей и транспортных средств ежегодно увеличивается, почти невозможно бесконечно совершенствовать технологию пропускных операций и повышать профессиональный уровень персонала. Поэтому в 2007 году Кабинетом Министров Украины была принята Государственная целевая правоохранительная программа „Обустройство и реконструкция государственной границы Украины” на период до 2015 года. Настоящим документом Правительство определило приоритетные направления последующего развития сети пунктов пропуска, оптимизации их количества, усовершенствования механизма функционирования и четко размежевало ответственность за разные направления работы между 11 министерствами и ведомствами Украины. Думаю, что в контексте подготовки к Евро-2012 состоятся определенные коректировки относительно финансирования строительства и реконструкции основных пунктов пропуска. Что же касается заданий, которые определенны Госпогранслужбе, то они планово выполняются в соответствии с этой программой, а также Концепцией развития Госпогранслужбы до 2015 года.

Николай Литвин,

Глава Государственной пограничной службы Украины, генерала армии Украины