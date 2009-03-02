Хиддинк: ”Челси” будет до конца сражаться за золото

"Челси" не собирается сдаваться в гонке за золото чемпионата Англии по футболу на милость "Манчестер Юнайтед", передает РИА «Новости» слова главного тренера лондонцев Гуса Хиддинка.

"Я реалист и считаю, что нам нужно выигрывать свои матчи, - сказал Хиддинк. - МЮ находится в хорошей позиции, но пока сезон идет и ничего не решено, мы будем сражаться, что команда и продемонстрировала в матче с "Уиганом".

После победы над "Уиганом" в 27-м туре английской премьер-лиги "Челси" вышел на второе место в турнирной таблице и отстает от манкунианцев на семь очков.