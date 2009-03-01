Украина и Польша не планируют изменять формулу проведения ЧЕ-12

Правительства Украины и Польши не планируют обращаться к УЕФА относительно изменения формулы проведения матчей чемпионата Европы из футбола 2012 года с "4 плюс 4" на "3 плюс 3".

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Иван Васюник 27 февраля на общей пресс-конференции с польским министром спорта и туризма Мирославом Джевецким в Польше, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского вице-премьера.

"Позиция УЕФА и Мишеля Платини является понятной - они рассматривают проект Евро-2012 как "четыре плюс четыре". Наши планы могут измениться лишь при единственном условии, когда правительства обеих стран в связи с кризисом, согласятся на смену формулы на "три плюс три". Но правительства Украины и Польши не планируют прибегать к таким изменениям", – сказал И.Васюник.

Он заметил, что подготовка всех украинских стадионов происходит за графиком, и до конца этого года в Украине будут подготовлены три спортивных арены.

В то же время, министр спорта и туризма Польши М.Джевецкий напомнил, что Евро-2012 является украинско-польским проектом, и обе страны продолжают совместно к нему готовиться.