Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
10:37, 01 марта 2009Футбол 2012
0
Ворскла рвется в лидеры
Прошли три матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Металлург З - Заря 2:1 (Силюк 45, Невмывака 90 - Джихани 30)
Ворскла - Таврия 1:0 (Бойко 56)
Днепр - ФК Львов 1:1 (Лисицкий 47 - Илькив 10)
Напомним , что накануне сыграли Металлург Д - Кривбасс 1:1 (Даниловский 55 - Костышин 80)
Сегодня играют Арсенал - ФК Харьков и Карпаты - Черноморец, послезавтра Ильичевец - Шахтер.
На 4 марта календарь чемпионата предусмотрел встречу... Металлист - Динамо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter