«Металлист» - в одном шаге от абсолютного рекорда Кубка УЕФА

Одна из самых главный сенсаций Кубка УЕФА, если не самая главная: харьковский "Металлист" после удачных матчей 1/16 финала с итальянской "Сампдорией", в которых он не пропустил ни одного мяча, вплотную приблизился к рекорду турнира по количеству "сухих" матчей подряд за один сезон.

В основной сетке турнира, харьковчане провели уже 8 матчей: 2 в первом раунде; 4 в групповом и 2 в плей-офф. Из них в последних 6 подопечные Мирона Маркевича не пропускают в свои ворота мячей.

За всю историю Кубка УЕФА такого же результата смогли добиться только два клуба. Французские "Сент-Этьенн" (в сезоне 1980/81) и "Осер" (2003/04) не пропускали по 6 матчей подряд.

Таким образом, если "Металлист" не пропустит в первом матче 1/8 Кубка УЕФА от киевского "Динамо" ни одного мяча, то он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.

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