Украина - на 3-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Успешное выступление украинских клубов в Кубке УЕФА, естественно, отобразилось и на таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент Украина занимает в ней 10 место, что позволяет выставить на следующий сезон 2 клуба в Лигу чемпионов (чемпион попадает напрямую в групповой раунд) и 3 в Лигу Европы (реформированный Кубок УЕФА).

Но от идущей на 9 месте Португалии Украину отделяет всего 0.41 балла. Это означает, что уже в следующей стадии Еврокубков эти страны могут поменяться местами.

В сезоне 2008/2009 усилиями украинских команд коэффициент страны уже составляет рекордные 10.625 балла. По этому показателю Украина проигрывает только Англии и Испании, у которых 11.222 и 11.187 соответственно, но и клубов, которые эти очки в таблицу зарабатывают, у них осталось больше - 5 и 4.

За последние четыре года это лучший показатель для украинских клубов. Последний раз так удачно в Европе они выступали в сезонах 2004/2005 годов. Тогда у Украины был показатель 8.100 балла.

Напомним, что согласно положению страны в таблице коэффициентов определяется количество клубов от стран в еврокубках.

Newsru.ua