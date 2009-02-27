Посол Польши: в выборе городов УЕФА надо придержаться паритета

Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ надеется, что в выборе городов, где будут проходить матчи Евро-2012, УЕФА будет придерживаться паритета между двумя государствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.КЛЮЧКОВСКИЙ заявил журналистам сегодня, комментируя сообщение отдельных польских СМИ, которые со ссылкой на министра спорта Польши заявляли о том, что Украина должна делегировать лишь два города для проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Я очень счастлив, что это не мы – не Польша, не Украина – будем выбирать города, где будут проводиться матчи Чемпионата Евро-2012», - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ, отметив, что это является исключительной прерогативой УЕФА.

В то же время посол подчеркнул, что в выборе городов между двумя странами должен быть соблюден принцип паритета. «Но если, конечно, эти города будут готовы», - сказал он.

Несмотря на такое высказанное мнение, посол отметил, что было бы неплохо, если бы Польша могла делегировать 6 городов для проведения матчей Чемпионата. «В Польше?.. В Польше мы хотели бы, чтобы все шесть городов были хозяевами», - сказал Я.КЛЮЧКОВСКИЙ, прибавив, что сегодня, по его мнению, наиболее качественно и активно подготовка к Евро-2012 ведется в Варшаве, Гданьске, Познани, Вроцлаве и Кракове.