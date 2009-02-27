Результаты матчей Кубка УЕФА

Вчера состоялись ответные матчи 1/16 Кубка УЕФА, в которых все три украинских клуба вышли в следующий этап турнира.

Металлист - Сампдория 2:0 (Валяев 29, Коэльо 39). Первый матч - 1:0

Валенсия - Динамо 2:2 (Марчена 44, дель Орно 54 - Кравец 34, 74) - 1:1

Тоттенхэм - Шахтер 1:1 (Сантос 55, Фернандиньо 86) - 0:2

ЦСКА - Астон Вилла 2:0 (Жирков 61, Лав 90) - 1:1

Штутгарт - Зенит 1:2 (Гебхарт 80 - Семшов 43, Файзулин 86) - 1:2

Удинезе - Лех 2:1 (Пепе 57, ди Натале 90 - Ренгифо 12) - 2:2

Гамбург - Неймеген 1:0 (Олич 9) - 3:0

Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, Кьюэлл 45, Сарыоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенаги 75) - 0:0

Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) по пенальти 6:7 - 1:0

Аякс - Фиорентина 1:1 (Леонардо 88 - Джилардино 61) - 1:0

Стандард - Брага 1:1 (Мбокани 79 - Агуйяр 88) - 0:3

Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюиндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2

Сент-Этьенн - Олимпиакос 2:1 (Пейе 44, Илан 57 - Гонсалес 75) - 3:1

Милан - Вердер 2:2 (Пирло 26 пен., Пато 33 - Писарро 68, 78) - 1:1

Манчестер Сити - Копенгаген 2:1 (Беллами 73, 80 - Вингаард 90) - 2:2

Депортиво - Ольборг 1:3 (Серхио 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Эневольдсен 45) - 0:3

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В одну восьмую прошли оба российских клуба - ЦСКА и Зенит.

Франция представлена в 1/8 тремя командами (Марсель, ПСЖ, Сент-Этьенн) при потере Бордо в крайне напряженном матче; Германия - двумя (Гамбург и Вердер) при потере Вольфсбурга и Штутгарта. Будущий соперник Зенита - Удинезе - единственный оставшийся "итальянец" из четырех: не прошли Милан, Фиорентина и Сампдория.

Одна команда из трех осталась у Англии (Манчестер Сити), одна из двух у Голландии (Аякс) и Дании (Ольборг), одна у Португалии (Брага) и одна у Турции (Галатасарай).

Не прошли через 1/16 оба испанских клуба, бельгийский, польский и греческий.

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12 марта в 1/8 Кубка УЕФА встретятся

Динамо - Металлист

ЦСКА - Шахтер

Удинезе - Зенит

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Этьенн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сити - Ольборг