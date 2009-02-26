Динамо, Шахтер и Металлист сегодня сразятся за путевки в 1/8 Кубка УЕФА

Киевское “Динамо”, донецкий “Шахтер” и харьковский ”Металлист” сегодня проведут ответные матчи в рамках розыгрыша 1/16 финала Кубка УЕФА.

Так, “Динамо” будет играть на выезде – в Испании украинские футболисты встретятся с “Валенсией” на ее стадионе "Месталья". После первой встречи в Киеве команды разошлись с ровным счетом – 1:1. Поражение будет означать прекращение участия в борьбе за Кубок УЕФА - втором по престижности футбольном турнире Европы. Начало матча в 22.30 по киевскому времени. Прямая трансляция на телеканале "Интер".

«Шахтер» также проведет матч в гостях – в Лондоне “горняки” сойдутся в поединке с местным "Тоттенхемом”. Первая встреча команд в Донецке завершилась счетом 2:0 в пользу хозяев. Ответный матч между «Тоттенхемом» и «Шахтером» можно будет увидеть в прямом эфире на телеканалах «Украина», «Футбол» и ОТК «Спорт». Начало вещания со стадиона «Уайт Харт Лейн» - в 21.55.

«Металлист» сыграет с генуэзской “Сампдорией” дома, в Харькове. Первая встреча команд в Италии завершилась с минимальным преимуществом в пользу харьковчан – 1:0. Встреча начнется в 19.00. Прямая трансляция из Харькова на телеканале УТ-1.

Как сообщал УНИАН, лишь три украинских клуба - “Динамо”, “Шахтер” и “Металлист” - продолжают участие в европейском первенстве по футболу. По результатам прошлого года они прошли в розыгрыш 1/16 финала Кубка УЕФА.