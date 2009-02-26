Во Львове на время Евро-2012 сократят рабочий день и раньше закончат обучение

Во Львове во время проведения матчей чемпионата Евро-2012 будут предусмотрены специальные мероприятия.

Об этом говорится в правительственном проекте Концепции транспортного обслуживания и управления дорожным движением во время проведения Евро-2012, который рассмотрел Львовский городской совет, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Используя практику проведения Евро в 2004 и 2008 годах, городские мероприятия будут предусматривать завершение обучения в средних и высших учебных заведениях Львова в мае. Это не только разгрузит транспортную сеть, но и даст возможность использовать общежития учебных заведений для поселения футбольных фанов. С целью создания в городе атмосферы праздника на время чемпионата будет также введен сокращенный на 2 - 3 часа рабочий день. Для того, чтобы город имел привлекательный вид на месяц будет остановлено строительство, ремонт и другие масштабные работы», - информирует пресс-служба.

Кроме того, планируется создание отдельных полос движения для общественного транспорта, обслуживающего Евро-2012, на основных магистралях, соединяющих аэропорт, стадион, железнодорожный вокзал, фан-зоны, фан-села. Вокруг Львова будет построена сеть парковок личного транспорта, которые будут соединены со стадионом маршрутами общественного транспорта.