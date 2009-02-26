Сегодня на НСК «Олимпийский» пройдет День открытых дверей

Сегодня на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" пройдет День открытых дверей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Во время мероприятия состоится брифинг о ходе выполнения работ по реконструкции НСК "Олимпийский" при участии министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, президента АО ХК "Киевгорстрой" Петра ШИЛЮКА, заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислава КАРАНДЕЕВА, и.о. генерального директора НСК «Олимпийский» Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО, главного инженера "Киевгорстроя" О.ГАЛИЦКОГО. Начало мероприятия - в 12.00.

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