В Киеве будет муниципальное такси

Созданная по распоряжению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО рабочая группа по изучению деятельности службы такси разработала план мер по реализации программы «Муниципальное такси в г. Киеве».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Евгения ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, в ближайшее время планируется разработать Правила предоставления услуг службами такси, единые стандарты их работы (требования к уровню обслуживания, ценовой политики и тому подобное), принципы предоставления соответствующих разрешений для работы в этой сфере обслуживания. Особое внимание будет уделено экологическим нормам, требованиям безопасности перевозок пассажиров, единым стандартам ценовой политики по времени суток и зоне обслуживания и культуре предоставления услуг.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что создание проекта «Муниципальное такси» было ожидаемым и необходимым в контексте подготовки к чемпионату Евро-2012. Предпосылками создания городской службы такси стали множество жалоб граждан и другие проблемы, связанные с работой таксистов. Среди них: непоступление средств в бюджеты всех уровней от деятельности большого количества «серых» и «черных» перевозчиков, несоответствующее техническое состояние автомобилей, угроза безопасности пассажиров. Кроме того, по убеждению Е.ЧЕРВОНЕНКО, в столице фактически господствует хаос в ценообразовании на услуги такси, а предложения в аэропортах и на вокзалах с неадекватными тарифами просто портят имидж столицы. Больше половины таксистов не платят налоги, а большинство перевозчиков игнорируют требования нормативных документов. Никто не контролирует состояние здоровья водителей.

Как ожидается, организация муниципального такси в столице позволит обеспечить киевлян и гостей города качественной, продуманной и безопасной системой таксомоторних перевозок. Работа водителей будет осуществляться при наличии лицензионной карточки, которую водитель получает только после сдачи соответствующего экзамена. Прорабатывается вопрос спутникового наблюдения за каждым таксомотором. На базе системы наблюдения, что, кстати, гарантирует и большую безопасность пассажиров, будет разработана современная диспетчерская служба заказов. Кроме того, предусматривается ввести страхование пассажиров.

Также планируется повысить требования к автомобилям – прохождение технического осмотра, внутреннее и внешнее оформление, обязательное обустройство транспортного средства таксометрами и, для удобства пассажира, платежными терминалами. Программой предусматривается создание школы для таксистов, стоянок для автомобилей в местах наибольшего скопления пассажиров: вокзалы, аэропорты, гостиницы, торговые центры и т. п. Будет также создан Реестр «Киевское городское такси».

«Столичная власть настаивает на упорядочении сферы таксомоторних перевозок и мы это будем делать исключительно рыночными методами на основе конкуренции с другими участниками рынка такси. К нашей работе мы обязательно будем привлекать объединение таксистов. Мы изучили положительный опыт европейских столиц, который будем учитывать при организации муниципального такси в Киеве. Все процедуры будут понятными и доступными участникам рынка. Эти меры помогут во время кризиса создать достаточно большое количество легальных рабочих мест», – отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.