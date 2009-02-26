Результаты матчей Лиги чемпионов

Спортинг в Мюнхен может не ехать

Вчера вечером состоялись последние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА Реал - Ливерпуль 0:1 (Бенаюн 82) Челси - Ювентус 1:0 (Дрогба 12) Вильяреал - Панатинаикос 1:1 (Росси 67 - Карагунис 59) Спортинг - Бавария 0:5 (Рибери 42, 63 пен, Клозе 57, Тони 84, 90) Ответные матчи - 10 марта. Напомним, что накануне сыграли Интер - МЮ 0:0 Лион - Барселона 1:1 (Жуниньо 6 - Анри 67) Арсенал - Рома 1:0 (ван Перси 37 пен.) Атлетико - Порту 2:2 (Родригес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)

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