Во Львове строителям стадиона возводят временное помещение

Во Львове на строительной площадке нового стадиона к Евро-2012 «Азовинтекс» завершает строительство временного здания для поселения строителей, которые не являются жителями Львова.

Как рассказал руководитель Львовского филиала «Азовинтекса» Игорь СЕМЕНОВ, строительство временного жилья – это существенная экономия средств, ведь на данное время строители живут в гостинице, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета.

Временное сооружение рассчитано на проживание 150 строителей. В нем будет санузел, пищеблок и будут созданы все необходимы условия для жизни.

На сегодня сооружение практически построено – ведутся работы относительно его перекрытия. По словам И.СЕМЕНОВА, в начале весны в здании будут сделаны внутренние работы после чего состоится ее заселение.