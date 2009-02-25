Львов во время Евро-2012 ожидает до 450 тысяч туристов

Во Львов в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года ожидается приезд от 100 до 450 тысяч туристов из Европы.

Об этом говорится в правительственном проекте Концепции транспортного обслуживания и управления дорожным движением во время проведения Евро-2012, который рассмотрел Львовский городской совет, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Так, из общего количества болельщиков, которые прибудут во Львов из Европы, стран СНГ и соседних регионов Украины, 50 процентов будут составлять граждане стран ЕС, тогда как в других городах восточной Украины этот показатель колеблется от 5 до 10 процентов», - информирует пресс-служба.

Концепция транспортного обслуживания и управления дорожным движением во время проведения Евро-2012 предусматривает создание качественного и эффективного управления транспортным обеспечением команд и официальных представителей УЕФА, болельщиков и туристов. Эта концепция определяет принципы координации всех видов транспорта, которые будут обслуживать чемпионат.

«Одним из основных положений транспортной концепции является стимулирование использования общественного транспорта на уровне 70 - 80 процентов и особое внимание будет уделено электротранспорту, что будет содействовать развитию общественного транспорта в нашем городе», - заявил во время рассмотрения правительственного проекта Концепции начальник управления администрирования, строительства и развития инфраструктуры Львовского городского совета Олег ВИЛЮРА.

По его словам, сейчас транспортная концепция находится на стадии обсуждения. В частности, наибольшие дискуссии вызывают прогнозы относительно ожидаемого количества футбольных туристов, которые приедут во Львов во время чемпионата.

Транспортная концепция Львова должна быть утверждена Кабинетом министров Украины до 10 июня 2009 года и представлена УЕФА.