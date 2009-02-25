ФФУ поблагодарила Харьков за организацию визита генсека УЕФА

Федерация футбола Украины выразила благодарность Харьковскому городскому совету за организацию и проведение на высоком уровне официального визита в Харьков делегации УЕФА во главе с генеральным секретарем Девидом ТЕЙЛОРОМ, который состоялся 3 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом идет речь в письме президента ФФУ Григория СУРКИСА на имя Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

В ходе посещения аэропорта, железнодорожного вокзала, места для размещения официальных фан-зон, а также ознакомления с ходом работ на стадионе, отмечается в письме, специалисты УЕФА смогли убедиться, что подготовка объектов выполняется в соответствии с запланированными графиками и находится под постоянным контролем специалистов города.

”Этот визит дал возможность УЕФА еще раз убедиться в желании и готовности Харькова принять у себя финальную часть чемпионата Европы 2012 года по футболу и организации работ, по оценкам руководства УЕФА, на высоком уровне невзирая на сжатые сроки их проведения”, - идет речь в послании.

Особенную благодарность за профессионализм и качественную организацию визита руководство ФФУ выразило заместителю городского председателя-директору департамента Виктору ХРИСТОЕВУ и начальнику управления по подготовке ЕВРО-2012 Харьковского городского совета Владимиру ГРОМОВУ.