Васюник уверен, что УЕФА определит города-хозяева пропорционально

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК уверен, что УЕФА будет соблюдать принцип пропорциональности при определении городов-хозяев матчем Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

И.ВАСЮНИК выразил уверенность, что в мае УЕФА определит четыре украинских города для проведения заключительной части Евро-2012.

«У нас будет отобрано 4 польских и 4 украинских города… Украина по графику выполняет все обязательства, в частности по строительству стадионов, аэропортов и всей другой инфраструктуры… Не волнуйтесь, у нас все будет хорошо – Украина надежный партнер», - заявил И.ВАСЮНИК.

Как сообщалось, Gazeta Wyborcza 18 февраля со ссылкой на источник в УЕФА сообщила, что матчи Евро-2012 состоятся в 6-ти польских и 2-х украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецка, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса. (Первичный план предусматривает проведение матчей в 4-х украинских и 4-х польских городах. Также в каждой стране есть по 2 резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату - УНИАН).

Вместе с тем пресс-секретарь Федерация футбола Польши (PZPN) Збигнев КОЖМИНСКИЙ назвал эту информацию “бредом”.

З.КОЖМИНСКИЙ заявил, что PZPN не получала информации от УЕФА о проведении матчей чемпионата в 6-ти польских и 2-х украинских городах.

Однако 24 февраля министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ выразил мнение, что УЕФА может решить провести в Польше больше матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года из-за экономических и политических проблем в Украине.