Министр спорта Польши советует Украине сосредоточиться на 3-х - 4-х городах

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ считает, что Украина в условиях экономического кризиса должна сконцентрировать усилия на организации проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в трех-четырех наиболее подготовленных на данное время городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на телеканале новостей TVN24 во вторник, комментируя ситуацию с подготовкой Украины к проведению Евро-2012.

Министр отметил серьезное влияние мирового экономического кризиса на украинскую экономику, что негативно сказалось на темпах ее подготовки к чемпионату.

М.ДЖЕВЕЦКИЙ отметил, что Украина, к сожалению, не входит в Европейский Союз как Польша, и не может использовать средства, предусмотренные программой помощи по преодолению последствий мирового кризиса для польской экономики.

В этих условиях, по мнению министра, украинцы не имеют иного выбора, как сконцентрировать свои усилия на работе в наиболее подготовленных городах.

«Нужно принять мужественное решение и сказать, что в этих 3-4 городах имеем полную концентрацию, туда направляем средства и усилия, тогда будут больше шансы (на успешное подготовку)», - сказал М.ДЖЕВЕЦКИЙ, добавив: «Если делается все, а не хватает средств, то не удастся сделать ничего».