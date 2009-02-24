Руководство Харькова готовится к встрече “Сампдории”

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Сергей СТОРОЖЕНКО провел рабочее совещание, посвященное вопросам подготовки и проведения матча в рамках розыгрыша 1/16 Кубка УЕФА между командами "Металлист" (Харьков), - "Сампдория" (Генуя), который состоится здесь 26 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, заместитель руководителя области обратил внимание на то, что матч будет проходить на спортивной арене, которая находится на завершающей стадии реконструкции и данное обстоятельство налагает на харьковчан дополнительную ответственность.

По словам С.СТОРОЖЕНКО, работы на стадионе не прекращаются ни на минуту и проводить на этом фоне международный матч очень непросто. “Однако я знаю, что все возможные риски сведены к минимуму. Мы должны провести эту встречу на наивысшем уровне, поскольку речь идет об авторитете нашего города, области и всей Украины", - отметил он.

В ходе совещания С.СТОРОЖЕНКО заслушал отчеты ответственных лиц по вопросам размещения спортсменов и членов официальной делегации, безопасности зарубежных гостей и их транспортировки во время пребывания в Харькове. Он также дал ряд поручений, касающихся подготовки к матчу стадиона "Металлист".

В совещании приняли участие начальники профильных управлений облгосадминистрации, руководители стадиона "Металлист", а также сотрудники таможни, пограничных войск, правоохранительных органов и структур, которые задействованы в будущем мероприятии.