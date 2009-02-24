10 марта во Львове объявят тендер по новому терминалу аэропорта

Министерство транспорта и связи Украины 10 марта объявит тендер на определение инвестора, который будет финансировать строительство нового пассажирского терминала Львовского аэропорта и осуществлять эксплуатацию этого объекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, стоимость строительства нового терминала составит почти 90 млн. дол. США.

Эскизное предложение нового пассажирского терминала международного аэропорта «Львов», запланированной пропускной способностью 1 тыс. пассажиров в час, была представлена проектировщиком, компанией «Тебодин Украина» 18 февраля. Во время презентации обсуждалась концепция размещения транспортных потоков, подъездных путей, пассажиропотоков и места стоянок самолетов.

Эскизный проект получил одобрительную оценку специалистов Львовской облгосадминистрации, областного и городского совета, ДП «Международный аэропорт «Львов». После учета отдельных замечаний дана стадия проектирования будет завершена уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. Реконструкция Львовского аэропорта является одним из заданий и необходимым условием получения городом права принять матчи Евро-2012.

Согласно с постановлением Львовского горсовета от 16 февраля с.г. государственному предприятию “Международный аэропорт “Львов“ согласованно место расположения земельного участка под строительство нового терминала и предоставлено разрешение на изготовление проекта землеустройства относительно отведения в постоянное пользование земельного участка площадью 6,9 га.