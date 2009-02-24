Новое на украинской границе: улыбка, вежливость и минимум макияжа

Государственная пограничная служба Украины начала вводить новые стандарты культуры пограничного контроля, которые регламентируют поведение инспекторов, внешний вид и порядок на рабочем месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления пограничного контроля и регистрации Администрации Госпогранслужбі Александр БИНЬКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

В новых стандартах требования к пограничникам в пунктах пропуска не ниже, чем для работников сферы обслуживания (персонала банковской системы, торговли), опыт которых был тщательным образом изучен.

По словам А.БИНЬКОВСКОГО, для всех сотрудников обязательными является приветливая улыбка, доброжелательность, вежливость и дипломатичность в общении. Инспектор, в частности, должен первым здороваться и начинать разговор с лицом, подающим документы на государственном языке, а после этого может перейти на язык собеседника.

Кроме того, регламентируется внешний вид пограничников. От них требуется опрятная, наглаженная форма, опрятная прическа и минимум украшений и сдержанный макияж (для женщин).

Значительное внимание уделяют и культуре поведения пограничников с паспортными документами, проставлению в них отметок о пересечении границы. Как отметил А.БИНЬКОВСКИЙ, по этому поводу поступает много нареканий, особенно граждан, которые часто пересекают границу, потому что неаккуратное обращение с паспортами приводит к их быстрому износу.

Пограничники намерены привести к надлежащему состоянию и рабочие места контролеров, чтобы люди, которые к ним заходят по поводу оформления документов, чувствовали себя комфортно и удобно.

Все вышеупомянутые новые стандарты культуры в ведомстве оформили в памятку для инспекторов «Ведомственные стандарты культуры пограничного контроля». В ней также содержится анкета по оценке качества работы персонала на отдельном пункте пропуска, ответив на вопрос которой, каждый гражданин, пересекающий границу, получит возможность оценить работу инспекторов.

Новые нормы поведения специалистов пограничного контроля, отметил начальник управления, соответствуют лучшим европейским стандартам, что является особенно актуальным в контексте подготовки к Евро-2012. “Подняться до уровня лучших европейских стандартов не только в оперативности осуществления пограничного контроля, но и в качестве обслуживания тех, кто пересекает украинские границы – вот одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой Государственная пограничная служба», - сказал А.БИНЬКОВСКИЙ.