ЕБРР будет финансировать инфраструктурные проекты Днепропетровщины

Европейский Банк Реконструкции и Развития выразил готовность финансировать инфраструктурные проекты Днепропетровского региона в рамках его подготовки к Чемпионату Европы 2012 года по футболу.

Как сообщают в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, приоритетные направления для финансирования со стороны ЕБРР предложил председатель ОГА Виктор БОНДАР.

В перечень, в частности, вошли развитие коммунального предприятия «Аульный водовод», реконструкция систем теплоснабжения областной клинической больницы, завершения строительства метрополитена и создание коммунального предприятия с целью внедрения системы энергосбережения на территории Днепропетровской области.

Для Украины и Днепропетровщины, отмечают в облгосадминистрации, сегодня является актуальным вопрос привлечения иностранных инвестиций, поэтому финансовая поддержка и опыт ЕБРР в перестройке транспортной инфраструктуры является очень весомыми.

В Днепропетровском регионе, отмечают в пресс-службе ОГА, ЕБРР является мощнейшим международным финансовым учреждением, которое занимается проектами кредитования. В 2008 году ЕБРР вложил в финансирование наибольших проектов области более чем 210 млн. евро.