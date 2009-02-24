Сейм Польши принял законопроект, упрощающий реализацию проектов к Евро-2012

Сейм Польши принял законопроект, который предусматривает упрощение реализации инвестиционных проектов в рамках подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщает РАР, принятым законопроектом, в частности, частным инвесторам предоставляется возможность реализовать проекты по «упрощенной бюрократической процедуре».

Кроме того, проект закона обязывает органы власти городов, которые будут принимать Евро-2012, создавать необходимые для реализации проектов условия и четко определять компетенцию различных служб, занимающихся подготовкой к проведению чемпионата.

«Это очень важное решение Сейма, которое усовершенствует закон с 2007 года», - сказал Марчин ХЕРА, председатель правления компании PL.2012, которая координирует подготовку Польши к проведению чемпионата.

Справка УНИАН. Принятый Сеймом законопроект вступит в силу в случае отсутствия замечаний высшей палаты польского парламента - Сената и после подписания Президентом.