Турнирной частью Евро-2012 в Украине будет заниматься местный оргкомитет

Турнирной частью проекта Евро-2012 в Украине будет заниматься Местный организационный комитет, который начнет свою работу с марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом сказал президент ФФУ Григорий СУРКИС во время заседания исполкома Федерации 21 февраля.

Он, в частности, отметил, что принимая решение об организационной модели для каждого следующего чемпионата Европы, УЕФА пытается учесть специфику каждой отдельной страны или стран, которые принимают это мероприятие. Так, в 2004 году УЕФА создал в Португалии совместное предприятие с местной футбольной ассоциацией (Euro 2004 SA), в 2008 году в Австрии и Швейцарии организацией турнира занималась дочерняя структура УЕФА (Euro 2008 SA).

По словам Г.СУРКИСА, учитывая то, что Украина и Польша имеют большую территорию, разные языки общения, неадаптированные к европейским национальные законодательные нормы, УЕФА решился на создание определенного прецедента. “Нам предложена оригинальная модель под названием «Дом»”, - сказал он.

Президент ФФУ объяснил, что руководство турнирной частью Евро-2012 будет осуществлять структурное подразделение УЕФА, которое будет базироваться в штаб-квартире в Ньоне. Эта структура будет заниматься двумя местными организационными комитетами с резиденциями в Киеве и Варшаве.

В рамках своих полномочий местные оргкомитеты будут заниматься организацией непосредственно чемпионата. В то же время, отметил Г.СУРКИС, не нужно путать это задание с подготовкой инфраструктуры Евро-2012 (стадионы, дороги, аэропорты, гостиницы и т.д. - УНИАН), которыми в Украине совместно занимаются правительство, местные органы власти и ФФУ.

Г.СУРКИС сообщил, что ФФУ получила исходные материалы УЕФА о типической структуре местного организационного комитета, предложения о количестве персонала и квалификационные требования к каждой отдельной должности. Теперь совместно с УЕФА ведется работа над уставом этой структуры, определяется ее юридическая форма.

На протяжении 2009 года оргкомитет будет находиться в Доме футбола, а с следующего будет арендовать отдельный офис. Деятельность комитета полностью будет финансироваться из бюджета УЕФА.

Штат нового органа будет составлять 23 работника и постепенно, с приближением турнира будет увеличен до 200 специалистов. Руководитель оргкомитета будет иметь должность директора Турнира - им станет опытный специалист, который уже прошел собеседование в УЕФА и кандидатура которого одобрена высшими структурами украинской власти.

Заслушав информацию Г.СУРКИСА, исполком ФФУ поручил Исполнительной дирекции «Евро-2012» вместе с компанией «Украина футбол Интернешнл» в десятидневный срок доработать устав Местного организационного комитета Украины, согласовать его с УЕФА и подать для регистрации в установленном законом порядке.