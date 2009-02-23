Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ 14-17 апреля посетит Украину и Польшу и встретится с высшим руководством государств, чтобы получить подтверждение гарантий власти выполнить обязательства по подготовке к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом проинформировал президент ФФУ Григорий СУРКИС во время заседания исполкома Федерации 21 февраля.

“14-17 апреля Мишель ПЛАТИНИ планирует посетить обе страны. В рамках визита президент УЕФА встретится с высшими должностными лицами государства, чтобы, очевидно, получить новый сигнал, что власть и в дальнейшем будет совместно и стабильно работать над реализацией проекта Евро-2012”, - сказал Г.СУРКИС.

Он также сообщил, что несколько дней назад во время встречи с М.ПЛАТИНИ тот лично подтвердил соблюдение принципа пропорциональности при определении городов-хозяев матчей Евро-2012. “Со стороны Украины и Польши матчи чемпионата будут принимать по четыре города”, - отметил глава ФФУ.

Кроме того, Г.СУРКИС сообщил, что в период с 26 июля по 1 августа М.ПЛАТИНИ посетит все украинские города, которые будут определены как хозяева матчей Евро-2012. А 2 августа президент УЕФА посетит финальный поединок юношеского Евро-2009 (U-19), который состоится в Донецке.

Касаясь процесса подготовки к турниру в целом, президент ФФУ обратил особенное внимание на аэропорты. “В соответствии с выводами делегации УЕФА, которая недавно побывала в Украине, сроки реконструкции аэродромов нарушаются. Если к Киеву и Харькову претензий не так много, то другие города существенно отклонились от графика”, - сказал он.

В то же время, по словам Г.СУРКИСА, ситуация со стадионами более оптимистичная. Он сказал, что эксперты отметили прогресс с аренами Киева, Львова и Одессы. А проекты стадионов Днепропетровска, Донецка и Харькова даже не рассматривались в проблемном контексте, потому что, судя по всему, УЕФА уже не имеет сомнений в возможности этих городов своевременно подготовить к Евро-2012 арены, которые будут отвечать всем требованиям.

“В целом можно сделать вывод, что УЕФА верит в Украину, в возможность наших принимающих городов и регионов. Верит, что в 2012 году мы все вместе проведем финал чемпионата Европы на высшем уровне”, - подытожил глава ФФУ.