Стадион «Скиф» во Львове получил согласование проекта реконструкции

Государственная служба охраны культурного наследия согласовала проект реконструкции стадиона «Скиф» Львовского государственного университета физической культуры, который будет использоваться в качестве тренировочной базы к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, проектом предусмотрено увеличение высоты административного здания стадиона без ограничения до 10 м.

Таким образом, сняты все запрещения для продолжения подготовительных работ на стадионе.

Ожидается, что через полтора месяца Госархстройконтроль даст разрешение на начало строительных работ. Теперь же на работах по реконструкции стадиона «Скиф» уже освоили выделенные из государственного бюджета 360 тыс. грн.

Справка УНИАН. Стадион «Скиф» во Львове будет использоваться в качестве тренировочной базы к Евро-2012 и к летним Олимпийским играм в Лондоне 2012 года. После реконструкции он будет отвечать всем официальным требованиям УЕФА.

В проекте предусмотрено обустроить 8 легкоатлетических дорожек, построить новые крытые трибуны на 3,6 тыс. мест и открытые трибуны до 5 тыс. мест, а также корпус общего назначения со встроенным паркингом. Для обслуживания команд запланирован специальный корпус, который будет отвечать всем требованиям УЕФА к тренировочной базе.

Средства на реконструкцию стадиона выделяются из Государственного бюджета Украины.