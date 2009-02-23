Результаты матчей 26 тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль оступается

В воскресенье, 22 февраля, в Чемпионате Англии состоялись еще три матча 26 тура: Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (Куйт 77 – Арбелоа 51 авт.) Фулхэм - Вест Бромвич 2:0 (Замора 61, Джонсон 72) Ньюкасл - Эвертон 0:0 Результаты субботних встреч Премьер-лиги: Астон Вилла - Челси 0:1 (Анелька 20) Болтон - Вест Хэм 2:1 (Тейлор 10, Кевин Дэвис 11 - Паркер 66) Миддлсбро - Уиган 0:0 Сток Сити - Портсмут 2:2 (Битти 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол) Арсенал - Сандерленд 0:0 МЮ - Блэкберн 2:1 (Руни 23, Роналду 60 - Санта Крус 32) Сегодня в завершающем матче тура встретятся Халл Сити и Тоттенхэм.

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