УЕФА переписала на Милевского гол в ворота ”Валенсии”

Специальная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) записала гол, забитый на 63-й минуте матча "Динамо", - "Валенсия", на Артема Милевского, передает Champion.com.

Такое решение было принято после внимательного изучения відеоповтора момента. Специальная комиссия пришла к выводу, что забит он был все-таки форвардом киевского клуба Артемом Милевским, а не Раулем Албиолем.

Как сообщал УНИАН, в первом матче розыгрыша Кубка УЕФА "Динамо" - "Валенсия" 18 февраля в Киеве было зафиксировано ничью 1:1. Давид Силва на 8-й минуте забил мяч в ворота киевлян, а его партнер по команде Рауль Альбиоль, как считалось сначала, на 62-й минуте сровнял счет, направив мяч в собственные ворота.