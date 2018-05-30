Евро-2012: Львов или Харьков?

Все ждут мая. Потому что отмена УЕФА деления на основные города и резервные в Украине мало что изменила. Правило “не можешь – сойди с дистанции” у нас не действует...

Города-претенденты на право принять матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года сегодня имеют одинаковые шансы. По крайней мере формально. Слово “формально” не случайно, потому что деление на основных и резервных все еще существует в сознании, хотя вслух и не говорится. Но развитие ситуации с высокой степенью вероятности можно уже прогнозировать.

Трое уже известны

Во-первых, сколько же вообще городов примут Евро-2012? В ходе своего последнего турне по Украине генеральный секретарь УЕФА Девид Тейлор, как и ожидалось, интригу не снял и на вопрос о фаворитах не ответил. Даже не намекнул. Однако он несколько раз, находясь в разных местах, озвучил тезис о “четырех городах”. Поэтому можем говорить, что решение УЕФА о количестве уже практически принято – чемпионат пройдет в четырех украинских и четырех польских городах. Раньше главы Европейского футбольного союза говорили о формуле “три-три” или “четыре-четыре”.

Во-вторых, генсек УЕФА на этот раз не поехал Донецк, мол, в октябре прошлого года там уже побывал. Судя по всему, Тейлор остался вполне доволен этим городом. Потому вывод второй – Донецк, как и Киев, уже вне конкуренции (по решению УЕФА без Киева турнира в Украине вообще не будет). И в самом деле, Донецк без государственной помощи завершает строительство самого современного стадиона Европы категории “элит”, второго по размерам в Украине, – 50 тыс. мест (в Киеве – 67 тыс.).

Третьим владельцем счастливого билета, вероятнее всего, можно считать Днепропетровск – здесь все хорошо, за исключением аэропорта, для которого “дед-лайн” начала реконструкции – март этого года. Уже и Президент Ющенко пообещал губернатору Бондарю свою поддержку в этом вопросе. Кстати, здесь нужно лишь решение СНБО, который глава государства сам же и возглавляет.

Подведем черту – судьба трех “лицензий на право” от УЕФА де-факто решена. Остается одна, и именно за нее сейчас идет борьба.

На четвертую путевку претендуют три города Украины – Львов, Харьков и Одесса.

Подготовка по-одесски

В Одессе тему чемпионата активно используют для раскручивания имиджа. Практической же работой проникаются не всегда.

Самый яркий пример – решение городских властей по стадиону “Черноморец”. Согласно госпрограмме, на этой арене должна мощно идти реконструкция, а одноименный футбольный клуб, гордость Одессы, должен получить для тренировок стадион “СКА” от Минобороны. Но военные стадион до сих пор не отдали, а городская власть выхода из ситуации, похоже, и не искала. Лишь в день визита в город второго человека в УЕФА мэр Эдуард Гурвиц подписал распоряжение о временной передаче клубу “Черноморец” муниципального стадиона “Старт”. Можно было бы и раньше так сделать.

С другой стороны, нужно учесть, что в городе множество выдающихся исторических и культурных достопримечательностей. Близость моря - еще одно из его преимуществ. На курортном побережье работы еще не початый край. А еще нужно строить стадион, дороги, гостиницы на пять звезд...

Реальная борьба за право принять лучшие футбольные команды Европы продолжается между Львовом и Харьковом. Хотя это сильно сказано. Точнее было бы сформулировать: “продолжается в Харькове” и “напряженно выжидает во Львове”. Почему так и что же может каждое из этих городов поставить на чаши весов, чтобы они склонились в их пользу?

Львов хочет, но сможет ли?

Самый веский и неопровержимый козырь Львова подарен самой судьбой – это город исторически и традиционно является мостиком, связующим Украину с Польшей, а значит, и со всей старой футбольной Европой. На эту естественную связку и рассчитывали две страны, подавая в УЕФА общую заявку на проведение Евро-2012 – Львов органично объединяет в единое футбольное пространство две страны.

К активу Львова следует также отнести огромное желание местных властей провести турнир и “не потерять лицо” при плохой игре – здесь чуть ли не ежедневно проводятся всевозможные конкурсы, конференции, круглые столы, переговоры и тому подобное, посвященные тематике еврочемпионата.

Город уже заключил ряд соглашений с потенциальными инвесторами о готовности или намерениях вкладывать средства в подготовку к Евро, определил направления и конкретные объекты работ. Но на этом пока и остановились. Все ждут. Денег не будет до мая, пока УЕФА не сделает окончательный выбор.

Яркий пример – в прошлом году начато строительство нового стадиона на 33 тыс. зрителей. Потеряв надежду привлечь частный бизнес, 80 млн. грн. на подготовительные работы выделили из бюджета Львова 4 августа 2008-го – за несколько дней до приезда инспекторов УЕФА. Перед лицом реальной угрозы потерять Евро уже тогда городской совет собрался на внеочередную сессию и принял позитивное решение. Начали копать (хотя в ценах августа для полной реализации проекта нужно было около 1 млрд. грн.).

Сегодня же ситуация с продолжением строительства неясна – на чьи деньги работать дальше? Несмотря на все заверения, что есть договоренности, денег больше не стало. Идея мэра Андрея Садового набрать кредитов воспринята неоднозначно как жителями, так и депутатами горсовета. А намерения главы города в этом году освоить на строительстве арены 381,5 млн. грн. лишь вызывают удивление – откуда такие средства у Львова, да еще и в год кризиса!

Однако Садовый выход видит – для наполнения спецфонда бюджета-2009, из которого финансируется подготовка к чемпионату, мэр предлагает взять кредит на 566,8 млн. грн., добавить 201,2 млн. собственных поступлений и в целом 90% средств из бюджета развития города потратить на подготовку к ЧЕ-12.

А что уж говорить о реконструкции аэропорта, строительстве гостиниц, дорог и других объектов, которым и в других регионах трудно из-за кризиса...

Нет у властей Львова надежного стратегического частного инвестора, или, лучше – партнера, как в Донецке, Днепропетровске или в том же Харькове. По разным причинам футбольные клубы, наиболее заинтересованные построить новый стадион, остались за рамками процесса и не проявляют интереса.

Харьков: не словом, а делом?

А в Харькове есть частный инвестор, бюджет города гораздо больше, и о заоблачных суммах кредитов речь вообще не идет. Реконструкция стадиона “Металлист”, который станет третьим по размерам в государстве (42 тыс. мест) ведется быстрыми темпами.

Строительство идет без закрытия стадиона, по секторам. А параллельно на арене проводит матчи, в том числе и уровня Кубка УЕФА, одноименный клуб. Даже национальная сборная в октябре прошлого года провела здесь встречу со сборной Хорватии в рамках отборного цикла ЧМ-2010. И хотя игра завершилась нулевой ничьей, организацию и обеспечение со стороны города высоко оценили все участники и гости поединка.

В столице Слобожанщины вообще строят целый футбольный квартал “Металлист Сити”, где кроме стадиона будет Детская академия ФК “Металлист” (первая в Украине), гостиничные и торгово-развлекательные комплексы. Стабильное и полное финансирование уже приносит результат – обновленную арену планируют открыть в декабре т.г., на шесть месяцев раньше запланированного срока.

Активно строится все, что хоть как-то касается чемпионата, – аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, городские дороги, медучреждения и т.д.

Власть и политические силы Харькова объединились в вопросе подготовки к Евро и демонстрируют результативность совместной работы. Значительную поддержку региональным коллегам предоставляют и земляки из парламента – нардепы созданной в Верховной Раде из разных фракций группы “За Харьковщину!” на своем уровне лоббируют для родного города право принять чемпионат.

Свой спортивный вклад делает и “Металлист”. Харьковский клуб уверенно держит вторую ступеньку во внутреннем чемпионате и демонстрирует приличные результаты в кубке УЕФА, где на этапе плей-офф Украину представляют лишь три команды. Почему бы не наградить игроков и их болельщиков возможностью принять непосредственное участие в празднике европейского футбола 2012 года?

Интрига сохраняется

В целом, все ждут мая. Почему? Потому что отмена УЕФА деления на основные города и резервные в Украине мало что изменила. Правило “не можешь – сойди с дистанции” у нас не действует. Не удается Львову найти инвестора для стадиона, руку поддержки подает правительство и обещает помочь, дать 600 млн. грн. В мае. Да и еще если УЕФА определит.

Почти такая же картина в большинстве польских городов, где проекты, преимущественно, тоже на бумаге. Просто сейчас нужно работать, чтобы через три месяца получить положительное решение УЕФА. Будет назван город – инвестиции пойдут, и дефицита в средствах не будет.

Итак, шансы городов-претендентов равны. Формально или нет – покажут ближайшие три месяца и майское решение УЕФА.

До тех пор главная интрига Евро-2012 в Украине сохраняется.

Владимир Сидоренко