Львов просит правительство помочь с аэропортом к Евро-2012

Глава Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ вместе с городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ и народными депутатами Украины, представляющими Львовскую область, подписали письмо к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой принять исчерпывающие меры для скорейшего решения вопроса об объявлении конкурса на единственного исполнителя работ по перестройке взлетно-посадочной полосы и реконструкции Львовского аэровокзала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, письмо было подписано 18 февраля в Киеве во время встречи Н.КМИТЯ с депутатами Верховной Рады Украины от Львовской области.

«Проведение во Львове финальной части чемпионата по футболу Евро-2012 является одним из важнейших заданий для местных властей и депутатского корпуса, который представляет Львовскую область в Верховной Раде Украины”, - отмечают авторы обращения. Они выражают ”глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг перестройки взлетно-посадочной полосы и реконструкции Львовского аэровокзала”. “В связи с утвержденным инспекторами УЕФА графиком подготовки аэропорта, просим принять исчерпывающие меры для скорейшего решения вопроса по объявлению конкурса на единственного исполнителя работ по перестройке взлетно-посадочной полосы и реконструкции Львовского аэровокзала», - говорится в письме.