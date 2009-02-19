Результаты 1/16 Кубка УЕФА

Ответные матчи - 26 февраля

Команды - участницы розыгрыша Кубка УЕФА сыграли первый матч 1/16 финала Динамо - Валенсия 1:1 (Альбиоль 62 автогол - Давид Силва 8). Зенит - Штутгарт 2:1 (Хусти 3, Тимощук 45 - Гомес 15) Олимпиакос - Сент-Этьенн 1:3 (Джорджевич 64 пен. - Илан 12, Демис 43, Гомис 90) Астон Вилла - ЦСКА 1:1 (Керью 69 - Лав 14) Вердер - Милан 1:1 (Диего 84 - Индзаги 36) Бордо - Галатасарай 0:0 Неймеген - Гамбург 0:3 (Троховский 41, Силва 44, Олич 75) ПСЖ - Вольфсбург 2:0 (Хаоро 80, 85) Сампдория - Металлист 0:1 (Олейник 45+3) Ольборг - Депортиво 3:0 (Дью 54, 72, Якобсен 90 пен.) Брага - Стандард 3:0 (Рентериа 17, Леоне 26, Агуйар 84) Ответные матчи - 26 февраля

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