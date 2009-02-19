PZPN: информация о матчах Евро в 6 польских и 2 украинских городах - бред

Федерация футбола Польши (PZPN) называет “бредом” информацию средств массовой информации о проведении финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в 6-ти польских и 2-х украинских городах.

«Мы не будем комментировать каждый бред, который появляется в медиа», - сказал УНИАН пресс-секретарь PZPN Збигнев КОЖМИНСКИЙ, комментируя вчерашнюю публикацию польской Gazeta Wyborcza.

Он отметил, что УЕФА определяет, в каких украинских и польских городах будут проходить матчи Евро-2012, в то же время подчеркнув, что соответствующие решения вероятнее всего будут приняты в мае этого года.

Более того, заметил пресс-секретарь PZPN, УЕФА может отложить принятие решения на более поздний срок, как это было с объявлением стран-победителей в конкурсе на проведение Евро-2012.

З.КОЖМИНСКИЙ заявил, что PZPN не получала информации от УЕФА о проведении матчей чемпионата в 6-ти польских и 2-х украинских городах.

«Если бы были такие сигналы, мы бы информировали об этом общественность», - сказал он.

Пресс-секретарь заметил, что УЕФА может принять любое решение, но призвал дождаться его и не заниматься комментированием сплетен.

Как сообщал УНИАН, с момента объявления Украины и Польши победителями конкурса на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в апреле 2007 года, в СМИ периодически появляются публикации о том, что страны не смогут своевременно подготовиться к Евро, и УЕФА отдаст право на проведение чемпионата другим странам.

Справка УНИАН. Gazeta Wyborcza сегодня со ссылкой на источник в УЕФА сообщила, что матчи Евро-2012 состоятся в 6-ти польских и 2-х украинских городах из-за того, что украинские города, кроме Киева и Донецка, не смогут своевременно и должным образом подготовиться из-за экономического кризиса.

Первичный план предусматривает проведение матчей в 4-х украинских и 4-х польских городах.

Также в каждой стране есть по 2 резервных города на случай, если какой-то из основных принимающих городов не успеет подготовиться к чемпионату.