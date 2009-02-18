Во Львове приняли программу подготовки к Евро-2012 с финансированием в 7 млрд. грн.

Депутаты Львовского городского совета проголосовала за принятие в целом городской целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, финансирование мероприятий предусмотрено на общую ориентировочную стоимость почти 7 млрд. грн.

Основными источниками финансирования определены государственный и городской бюджеты, а также другие источники, среди которых инвестиционные средства и привлеченные банковские средства. В дальнейшем, в случае внесения изменений в финансирование подготовки к чемпионату на государственном уровне, городская программа будет откорректирована в сторону увеличения привлечения средств из государственного бюджета.

Согласно документу, для проведения Евро-2012 во Львове будет построен новый стадион и 4 тренировочных поля, обеспечен надлежащий уровень медицинской помощи, безопасность и правопорядок, а также соответствующий уровень и качество транспортной и туристической инфраструктуры.

В связи с этим ключевыми направлениями, которые нуждаются в финансировании в рамках подготовки к Евро-2012, также определено обновление 4 городских больниц, строительство и реконструкция дорог от вокзала, аэропорта и центральной части города к стадиону. Кроме этого, предусматривается обновление подвижного состава электротранспорта, строительство новых трамвайной и троллейбусной линий к стадиону, строительство 23 и реконструкция 13 гостиниц, создание четырех фан-зон общей вместимостью 50 тыс. человек.