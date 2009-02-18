Сегодня «Динамо» и «Металлист» возвращают большой футбол в Украину

Сегодня киевское "Динамо" и харьковский "Металлист" матчами на Кубок УЕФА воскрешают футбольный сезон в Украине, передает ICTV.

Харьковчане на первый матч 1/16 поехали в гости к "Сампдории". Против украинцев лишь провальная статистика футбольных противостояний Украины и Италии. Если забыть о ней, то с "Сампой" играть можно и нужно.

Сегодняшний соперник "Металлиста" только 15-й в Серии А. Единственное, чем вдохновила "Сампдория" Мирона Маркевича, так это ничьей в последнем туре чемпионата в Турине из "Ювентусом".

Тем временем в заснеженном Киеве "Динамо" будет принимать испанскую "Валенсию". Вчера вечером непогода пожалела тепличных "летучих мышей", и кое-кто из них тренировался даже в шортах. В Киев наставник "Валенсии" Унаи Эмери привез аж 22 игроков, очевидно, чтобы запутать тренерский штаб "Динамо". Но голыми руками Юрия Семина не возьмешь. Он изучил "Валенсию" в мельчайших подробностях.

Матч в Киеве сегодня начнется в 19.00, билетов в кассах нет, поэтому несмотря на мороз на стадионе будет горячо.

Прямые трансляции: "Динамо" - "Валенсия" - телеканал "Интер" в 19:00

"Сампдория" - "Металлист" - Первый национальный в 21:45