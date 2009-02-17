Во Львове предоставил льготы компаниям, которые строят гостиницы

Львовский городской совет предоставил льготы компаниям, которые строят и ремонтируют гостиницы в рамках подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ сообщил, что на предоставление льгот определяется «Положением о поддержке субъектов хозяйствования, которые осуществляют строительство, реконструкцию объектов, предназначенных для размещения участников и гостей финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу во Львове», которое Львовский городской совет утвердил вчера.

Положение предусматривает освобождение гостиниц от уплаты аренды и платы за землю в городской бюджет. В то же время, перечень объектов которые будут иметь право воспользоваться льготами, городской совет утвердит позже.

«Речь идет, в первую очередь, о тех компаниях, чьи объекты внесены в перечень городской целевой программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Они будут иметь на время этих работ льготы по уплате инвестиционного взноса и оплаты за землю. Пусть лучше вкладывают деньги в строительство на это время, а когда построят, тогда будут платить», - подчеркнул А.Садовый.