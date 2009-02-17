Одесса может разместить гостей Евро-2012 на круизных судах

Одесса рассматривает возможность альтернативного размещения на высококлассных круизных лайнерах гостей во время проведения в Украине чемпионата по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный специалист департамента по подготовке к проведению Евро-2012 в Одессе Владимир ЧЕРВЯКОВ сегодня в ходе форума гостиничной индустрии Hospitality Industry Forum’09 «Как построить доходный гостиничный бизнес».

По его словам, сегодня ведутся переговоры с десятком туристических операторов, у каждого из которых имеется около 50 судов, которые можно привлечь в качестве альтернативы для размещения гостей при проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В частности, рассматривается возможность размещения гостей на 5-звездочном судне «Queen Victoria» (где одновременно могут разместиться более 2 тыс. гостей), 4-звездочном лайнере «Costa Victoria» (до 2 тыс. пассажиров), 6-звездочном “Crystal Serenity» (на 1 тыс. пассажиров), 5-звездочном «Rotterdam VI» (на 1,3 тыс. пассажиров).

В.ЧЕРВЯКОВ отметил, что стоимость каюты на лайнерах не будет превышать средней стоимости номера в пятизвездочной гостинице в Украине.

Он добавил, что государственная целевая программа предусматривает строительство или реконструкцию 23 гостиниц в Одессе, общая сумма инвестиций в которые составит около 700 млн. евро.

По данным В.ЧЕРВЯКОВА, генплан подготовки гостиничной инфраструктуры к Евро-2012 в Одессе выполнен на 85%.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право проведения Евро-2012 в апреле 2007 года.

В мае текущего года УЕФА должно утвердить окончательный перечень городов, которые будут принимать финальную часть Чемпионата Европы по футболу-2012. Делегация УЕФА под руководством генерального секретаря УЕФА Дэвида ТЕЙЛОРА с инспекцией посетила 2-5 февраля пять украинских городов - Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Львов.