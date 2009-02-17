Во Львовской области начал работу центр по безопасности к Евро-2012

Сегодня состоялось учредительное совещание Львовского областного центра по вопросам безопасности и правопорядка к Евро-2012, созданного распоряжением председателя облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, руководителем новообразованного центра стал заместитель председателя Львовской ОГА по вопросам градостроения и инвестиционной политики Сергей ТАРАТУТА, который также является ответственным за подготовку Львовской области к Евро-2012.

В состав областного центра вошли представители правоохранительных органов, МЧС, здравоохранения, таможенной и пограничной служб, облгосадминистрации и Львовского горсовета.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, основными задачами Центра является: анализ оперативной обстановки, которая складывается в городе и области; изучение и анализ мирового опыта по вопросам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во время массовых зрелищных мероприятий с целью применения его в условиях проведения финальной части чемпионата; участие в подготовке проектов программ и мер по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в условиях проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Уже на ближайшем заседании нового органа будет рассмотрен эскизный проект пассажирского терминала львовского аэропорта относительно его соответствия требованиям безопасности.