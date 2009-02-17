В бюджете развития Львова сделан акцент на подготовку к ЧЕ-12

Нынешний бюджет развития Львова на 2009 год, за который проголосовали большинство депутатов городского совета, стал рекордным – его объем составляет 1 млрд. 89,6 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, основными акцентами бюджета является привлечение средств в инфраструктуру, подготовка города к Евро-2012 и гуманитарное направление.

Что касается показателей, то доходы бюджета развития составляют 247,8 млн. грн. собственных поступлений города и 841,8 млн. грн. заимствований за счет ссуды Европейского банка реконструкции и развития. Кроме этого во время экономического кризиса город будет уделять особенное внимание привлечению инвестиций и кредитам.

Значительное внимание в этом году будут уделять развитию инфраструктуры города – ремонту дорог и улучшению тепло- и водоснабжения. А также поддержке гуманитарных и социальных направлений.

Значительную часть бюджета в этом году город также планирует выделить на ремонт медицинских, культурных и учебных заведений.