Славена Билича сманивают в Англию

Английские СМИ раструбили информацию о том, что вакантное место главного тренера Портсмута может занять Славен Билич.

Предложение хорватскому специалисту поступило уж очень заманчивое. И речь не идет о баснословной сумме. Все дело в том, что Биличу предложили принять Помпею на срок до конца сезона. Сборной Хорватии под руководством Славена нужно сыграть лишь один матч - против Андорры.

"Как вице-президент Хорватского Футбольного Союза спешу заверить вас, что пока решение не принято. Во вторник мы соберемся, и определимся, что делать дальше. Лично я считаю, что не стоит рисковать. Наши результаты в квалификации пока трудно назвать впечатляющими. Очередная ошибка может перечеркнуть наши надежды на ЧМ-2010. Думаю, что спасать Портсмут от вылета в низший английский дивизион и бороться со сборной Хорватии за попадание на Чемпионат Мира одновременно попросту невозможно", - заявил вице-президент ХФС Иван Брлекович.

Football.ua