В Украине до конца 2009 года будут готовы 3стадиона и 9 тренировочных баз

В Украине до конца 2009 года будет 3 стадиона и 9 тренировочных баз, готовых к приему финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, об этом заявил министр Юрий ПАВЛЕНКО в интервью польской газете "Super Express".

Он, в частности, отметил, что уже готов стадион в Днепропетровске, до конца года будут сданы в эксплуатацию спортивные арены в Харькове и Донецке. Также в этом году будут сданы 9 из планируемых 32 тренировочных баз.

В следующем, 2010 году, добавил министр, должны быть завершены работы на стадионах в Одессе и Львове, а также закончится модернизация ключевой арены - Олимпийского стадиона в Киеве, на котором состоится финальный матч Евро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО считает, что доказательством высоких темпов подготовки к Евро-2012 является оценка украинских городов генеральным секретарем УЕФА Девидом ТЕЙЛОРОМ, который неделю назад подтвердил, что Украина соблюдает график подготовки.

Министр также акцентировал внимание на сотрудничестве украинского и польского правительств и в очередной раз опроверг заявления в СМИ о том, что в случае неготовности Украины Польша может провести Евро-2012 вместе с Германией. "Такие провокации фабрикуют оппоненты украинско-польской кандидатуры в организации чемпионата, а позже украинско-польского успеха в этом деле”, - заявил он.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что ни у него, ни у одного из его коллег “нет и никогда не было сомнений в том, что мы не только успеем с подготовкой нашей части чемпионата, но и в том, что Украина и Польша организуют праздник футбола на таком высоком уровне, который станет новым образцом для будущих хозяев этого чемпионата".