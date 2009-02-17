Криль призывает создать украинско-польскую депутатскую группу по Евро-2012

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ призывает создать украинско-польскую межпарламентскую депутатскую группу для улучшения подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Украина и Польша должны создать межпарламентскую группу, которая будет заниматься содействием проведению Евро-2012», - сказал И.КРИЛЬ на встрече с представителями польского Сейма.

«Между депутатами Украины и Польши уже давно длится активный межпарламентский диалог, - отметил депутат. - Парламентарии обеих стран занимались вопросами углубления трансграничного и регионального сотрудничества, европейской интеграции Украины. Однако сегодня Евро-2012 – крупнейший совместный проект, который реализуют Украина и Польша, и этот вопрос должен быть приоритетным для межпарламентской группы».

Он убежден, что создание такой группы поможет решить проблемные вопросы, связанные с проведением европейского чемпионата по футболу.

«В связи с мировым экономическим кризисом проблем стало значительно больше, - сказал И.КРИЛЬ. - Это нехватка инвестиций, задержки со строительством стадионов, проблемы с развитием транспортной инфраструктуры и гостиничного хозяйства».

По его мнению, самой главной задачей этой группы будет заполнение законодательных пробелов в вопросе проведения Евро-2012.

«Для Украины этот вопрос является сверхактуальным, ведь значительная часть законопроектов, которые должны быть приняты к Евро-2012, до сих пор не проголосованы Верховной Радой. Если в парламенте будет группа, для которой приоритетным вопросом будет проведение Евро-2012, процесс будет двигаться намного быстрее», - отметил И.КРИЛЬ.