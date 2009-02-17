Павленко: смета реконструкции НСК «Олимпийский» сегодня не пересматривается

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отмечает, что финансирование реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 осуществляется в пределах определенной сметы 2,1 млрд. грн., и сегодня ее пересмотр не предусматривается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спор, об этом он сказал сегодня на брифинге перед заседанием коллегии министерства, отвечая на вопрос о возможности изменений в стоимости реконструкции спорткомплекса.

В то же время Ю.ПАВЛЕНКО не исключил возможного увеличения расходов из-за влияния экономического кризиса и изменения курса валют, поскольку во время утверждения технико-экономического обоснования проекта и сметы курс евро и доллара отличался от нынешнего. "Но на сегодняшний день в вопросе финансирования реконструкции НСК "Олимпийский" мы исходим из утвержденной сметы в 2 млрд. 114 млн. грн.», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО, добавив, что, согласно подписанному соглашению с генеральным подрядчиком на строительно-монтажные работы должно быть израсходовано немногим больше 1,3 млрд. грн.

По его словам, уточнение сметы возможно на этапе утверждения стадии «Проект», но это объективные изменения, поскольку смета на стадии концептуального проекта и смета на стадии «Проект» отличаются, потому что в последней полностью детализирована вся деятельность до мелочей. Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что, согласно графику, в конце марта - начале апреля генеральный проектант должен предоставить стадию «Проект», которую потом проанализируют соответствующие министерства и ведомства.

«Таким образом, к концу апреля мы будем иметь стадию «Проект» и, соответственно, уточненную смету”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. Вместе с тем он добавил, что перед генподрядчиком и генпроектантом поставлена задача не выходить за пределы утвержденной сметой суммы.

Министр также отметил, что с мая, после утверждения проекта, начнется более активный этап строительно-монтажных работ, количество строителей будет увеличено в несколько раз, и в дальнейшем будет составлять до 5 тысяч рабочих. Он выразил убеждение, что в декабре 2010 года строительно-монтажные работы будут завершены.

Затрагивая тему изменения цен на строительные материалы, обусловленного влиянием социально-экономической ситуации и курса валют, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что некоторые строительные материалы, как свидетельствуют результаты тендеров, сегодня дешевле, чем они закладывались в смету, некоторые – наоборот, дороже, поэтому в целом ощутимо на смету колебание цен не повлияет.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что согласно проекту реконструкции площадь Троицкая перед НСК «Олимпийский» останется открытой, и там будет устроен подземный паркинг.

Как сообщал УНИАН, готовность НСК «Олимпийский» к приему матчей Евро-2012 определена УЕФА как обязательное условие для проведения чемпионата в Украине. Строительно-монтажные работы на спорткомплексе начались 1 декабря 2008 года и проводятся холдинговой компанией “Киевгорстрой”. Их завершение планируется на декабрь 2010 года.

Финансирование реконструкции осуществляется из государственного бюджета Украины.